Nicht nur Leonardo DiCaprio (43) scheint eine Vorliebe für Beachvolleyball zu haben – auch seine neue Flamme Camila Morrone (21) macht eine ziemlich gute Figur auf dem Platz! Schon seit Längerem wird gemunkelt, ob zwischen dem Hollywood-Star und dem Model etwas läuft. Bereits vor vier Monaten wurden die beiden beim Turteln auf dem Coachella-Festival erwischt. Und auch die aktuellen Schnappschüsse vom Strand in Malibu scheinen die Gerüchte nicht zu dementieren: Während sich die junge Argentinierin auf dem Volleyballfeld auspowert, kann Leo die Augen kaum von ihr lassen!

Erst vor einem Monat wurde Leo selbst beim Beachen an der Seite seines Kumpels Ansel Elgort (24) in Malibu gesichtet. Wie Paparazzi-Fotos zeigen, war er dieses Mal allerdings nur als Zuschauer am Strand und beobachtete seine vermeintliche Freundin vom Spielfeldrand aus: Camila legte sich derweil ordentlich ins Zeug und donnerte den Ball im knappen Bikini gekonnt über das Netz. Der "The Revenant"-Darsteller machte es sich hingegen mit einem kühlen Bier gemütlich und schaute sich das rege Treiben lieber von der Ferne aus an. Das Können der Sportskanone schien ihn allerdings ziemlich zu beeindrucken: Er konnte seinen Blick kaum von Camila abwenden!

Ob die Turteltauben tatsächlich zusammen sind, wurde bisher noch nicht bestätigt. Lange kann es aber wohl nicht mehr dauern bis zum großen Paar-Outing: Immerhin sollen vor Kurzem auch Camilas Freundinnen den Oscar-Preisträger ganz offiziell kennengelernt haben. Oder was meint ihr: Wird Leo seine Liebe zu Camila bald öffentlich machen? Stimmt ab!

Diggzy/ 247PapsTV / Splash News Camila Morrone in New York City

Instagram / camimorrone Camila Morrone, Model

Dutch Press Photo/WENN.com Leonardo DiCaprio bei der Good Money Gala der Postcode Lottery im Theatre Carre in Amsterdam

