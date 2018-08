Steht die Beziehung des Love Island-Traumpaars Elena Miras (26) und Mike Heiter wirklich auf wackligen Beinen? Kürzlich vermuteten Fans der frischgebackenen Eltern, es herrsche Ärger im Liebesparadies. Statt in der Schweiz seiner an Fieber leidenden Freundin Töchterchen Aylen abzunehmen, feierte der blonde Muskelmann in Essen mit seinen Freunden in einer Shisha-Bar. Elena räumte daraufhin mit den Krisengerüchten auf. Ein verdächtiger Social-Media-Post lässt die Gerüchteküche nun aber wieder brodeln.

Nach der anstrengenden Geburt ihres Nachwuchses zeigte die junge Mutter vor wenigen Tagen erstmals Aylen via Instagram. Dazu schrieb sie: "Wir haben uns beide neu verliebt. Papi und Mami lieben dich unendlich fest. Wir sind beide voller Stolz." Dieser Post existiert noch immer, allerdings mit verändertem Text: "Wir haben uns beide neu verliebt. Mami liebt dich unendlich fest. Bin einfach nur voller Stolz." Was steckt hinter dieser Änderung?

Vielleicht korrigierte die Beauty ihren Beitrag auch nur, weil sie mit ihrem Mini-Me auf dem Foto allein zu sehen ist. Ein gemeinsamer Familienschnappschuss existiert bisher noch nicht. Was denkt ihr?

Instagram / elena_miras Post von Elena Miras zur Geburt ihrer Tochter, erste Version

Instagram / elena_miras Post von Elena Miras zur Geburt ihrer Tochter, neue Version

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

