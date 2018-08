Elena Miras (26) wehrt sich! Immer wieder munkelten Fans wegen Posts im Netz, dass es zwischen der Ex-Love Island-Kandidatin und ihrem Liebsten Mike Heiter nicht mehr rosig läuft. Bereits während Elenas Schwangerschaft mit Baby Aylen trennte sich das Paar, fand allerdings nur wenige Tage später wieder zusammen. Die Spekulationen um ein erneutes Beziehungs-Aus scheinen der frischgebackenen Mama gehörig auf den Zeiger zu gehen. Auf ihrem Social-Media-Profil redet sie jetzt Tacheles.

"Wenn wir uns trennen, werdet ihr es schon erfahren, keine Panik", erklärt die Brünette in ihrer Instagram-Story. Außerdem finde sie es unfassbar nervig, wenn sich jeder etwas zu ihren Posts zusammenreime, das nicht der Wahrheit entspreche. Im Übrigen denke Elena gar nicht daran, sich nur wegen einiger wilder Theorien über sich und ihren Mike in Zukunft anders zu verhalten: "Ich werde immer das sagen, was ich möchte!"

Neben ihrem Statement zu den Spekulationen im Netz kämpfte die Beauty neulich gegen eine Erkrankung. Sie hatte hohes Fieber und zog sich deswegen einige Tage aus den sozialen Netzwerken zurück. Sie brauchte ihre ganze Kraft für ihre Genesung und ihr Töchterchen.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

Instagram / elena_miras Screenshot von Elena Miras' Instagram-Post

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Star

