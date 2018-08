Entwickeln sich bei Die Bachelorette etwa eher echte Männerfreundschaften statt tiefer Gefühle für die TV-Junggesellin Nadine Klein (32)? Schon seit der ersten Episode klagen die Kandidaten über die mangelnde Initiative ihrer Rosenlady. Immer wieder beteuern die liebeshungrigen Singles, dass sie sich endlich ein Einzeldate mit der 32-Jährigen wünschen – oder etwa nicht? In der kommenden Folge wirkt es fast so, als hätten die Boys auch ohne ihre Traumfrau mächtig Spaß.

In Woche fünf entführt Nadine Daniel Lott zu einem romantischen Rendezvous in die griechische Hauptstadt Athen und während die beiden den Abend mit einem Gläschen Wein unter dem Sternenhimmel verbringen, amüsiert sich der Rest der Männerrunde in der Villa. Der kurze RTL-Vorschauclip zeigt die Jungs in ausgelassener Party-Stimmung tanzend am Pool. Der Fitnesstrainer Filip Pavlovic ist sogar der festen Überzeugung: "Scheiß auf Daniel! Der hat nicht so viel Spaß wie wir!"

Ob Daniel seinen Konkurrenten da zustimmt? Wohl kaum! Er scheint die Zweisamkeit mit Nadine in vollen Zügen zu genießen. Kein Wunder, immerhin ist er nach Geheimfavorit Alexander Hindersmann der zweite Mann, der die Wahlberlinerin küsst und der erste, der die Nacht mit ihr verbringen darf. Ob seine Mitstreiter da nicht doch lieber mit ihm tauschen würden, was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette von Staffel fünf

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Filip

MG RTL D Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat 2018

