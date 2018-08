Soul-Legende Aretha Franklin (76) liegt im Sterben! Die Musikerin leidet schon seit vielen Jahren an einer schweren Krebserkrankung. Aktuell wird sie von Hospizhelfern unterstützt, die der Sängerin ihre letzten Tage möglichst erleichtern sollen. Viele ihrer Freunde besuchten die Pianistin nun an ihrem Sterbebett, um Abschied zu nehmen – so wie auch ihr alter Bandkollege: Ralphe Armstrong berichtete nun, dass Aretha immer noch um ihr Leben kämpft!

Das äußerte der 76-Jährige nun gegenüber dem Onlinemagazin People: "Sie ist wirklich in schlechter Verfassung, aber sie ist eine Kämpferin. Sie redet nicht über ihre Krankheit. Sie wirkt ein wenig deprimiert, aber sie ist ein Mensch des Glaubens", erzählte der Bassist, der 30 Jahre an Arethas Seite gespielt hatte. Ralphe sei zuversichtlich, dass sie noch einige gute Tage haben werde.

Auch Soul-Sänger Stevie Wonder (68), Bürgerrechtler Reverent Jesse Jackson und ihr Ex-Mann Glynn Turmann statteten Aretha kürzlich einen Besuch in ihrem Zuhause in Detroit ab. Sie alle wollten ihrer langjährigen Freundin angemessen Lebewohl sagen.

KENEI SATO/KRT/Newscom/The Mega Agency Ralphe Armstrong, ehemaliger Bassist von Aretha Franklin

WENN Aretha Franklin, Sängerin

Kevin Winter / Getty Images Sänger Stevie Wonder als Wahlkampfhelfer von Hilary Clinton in Los Angeles

