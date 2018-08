Leonard Freier (33) schießt gegen Saskia Atzerodt (26)! Die Ex-Bachelor-Kandidatin, die in der Staffel von Leo ihr Glück versucht hatte, wurde vor Kurzem turtelnd mit Nico Gollnick (28) erwischt – der aber eigentlich mit Sommerhaus der Stars-Partnerin Patricia Blanco (47) liiert ist. Im Promiflash-Interview beim AEDT-Sommerfest in Berlin machte der ehemalige Rosenkavalier kein Geheimnis aus seiner Meinung zu diesem Flirt: "Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, sie hat mit dem nur rumgemacht, um es hinterher den Medien erzählen zu können. Schlimm genug, dass er darauf reingefallen ist oder noch schlimmer, er will genau das Gleiche. Das sind für mich ganz arme Menschen!"

