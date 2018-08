Haben sie oder haben sie es nicht getan? In der fünften Folge von Die Bachelorette ließ Nadine Klein (32) tatsächlich den ersten Rosenanwärter bei sich übernachten! Nach einem romantischen Einzeldate vor der malerischen Kulisse Athens lud die Wahlberlinerin Daniel Lott zu sich in die Suite ein! Während sich der amtierende Mister Schwaben bei seinen Kollegen mit Details zur Nacht zurückgehalten hatte, packte er nun in einem Interview aus: So weit gingen der brünette Schnuckel und Nadine wirklich!

Nach dem Dinner im Sonnenuntergang machte die 32-Jährige Nägel mit Köpfen: Daniel bekam von ihr eine Einladung aufs Zimmer – natürlich ohne Kameras! Im Gespräch mit Bild plauderte er nun aus, wie es zwischen den Laken weiterging: "Dass man BEI jemandem schläft, heißt nicht, dass man MIT demjenigen schläft. Natürlich habe ich nicht auf dem Sofa übernachtet. Aber alles andere geht niemanden etwas an. Wir hatten sehr gute Gespräche und eine schöne Nacht zusammen", erklärte Daniel. Wie sagt man eben so schön: Ein Gentleman genießt und schweigt.

Dass die Chemie zwischen den beiden so gut stimmt, hätte selbst Daniel vor der privaten Audienz mit der Bachelorette nicht erwartet: "Unser Date war von vorne bis hinten perfekt. Nach den ersten Wochen war ich kurz vor der Verzweiflung, dass es nicht mehr so weit kommen würde. Aber ich sage mal so: Das Beste kommt zum Schluss." Mit Nadine Pyjamaparty zu zweit zu feiern, habe ihn auch überrumpelt. Wie findet ihr es, dass Daniel nicht alle Details aus der gemeinsamen Nacht verrät? Stimmt ab!

MG RTL D Nadine Klein und Daniel Lott beim Einzeldate über Athen

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Daniel

MG RTL D Daniel, Nadine und Chris in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

