Am 27. November 2017 erblickte Mia Rose das Licht der Welt. Neben ihrer Mama Sarah (27) und ihrem Papa Dominic Harrison (27) ist auch sie immer wieder auf den Social-Media-Profilen ihrer Eltern zu sehen. Mit ihrem niedlichen Grinsen bringt das acht Monate alte Würmchen sicher so einige Fanherzen zum Schmelzen. Eigentlich wollten die Turteltauben aber mindestens zwei Kinder: Gesellt sich zu dem glücklichen Trio etwa schon bald ein vierter Zwerg?

"Wenn ich meine Freundinnen mit so einer großen Kugel sehe, vermisse ich meine eigene irgendwie", betitelte die 27-Jährige ein aktuelles Foto auf Instagram. Darauf berührt sie den Babybauch einer guten Freundin und lächelt diese mit einem breiten Grinsen an. Sie freue sich zwar schon total, endlich das Baby ihrer Mädels in den Armen halten zu dürfen, allerdings wolle sie es selbst etwas ruhiger angehen lassen: "Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit mit dem Geschwisterchen für Mia. Ich finde so zwei bis drei Jahre Abstand zwischen den Kindern perfekt!"

Nun steht sowieso erst einmal die große Hochzeitsfeier von Sarah und Dominic im Vordergrund. Nachdem sie im September des vergangenen Jahres bereits standesamtlich geheiratet haben, krönen die beiden ihre Liebe im Spätsommer 2019 mit einer großen Hochzeitsfeier. In einem romantischen Landhaus mit After-Wedding-Disko und Hochzeitssuite machen sie ihr Glück – mit Töchterchen Mia Rose im Gepäck – perfekt.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit einer Freundin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de