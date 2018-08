Am kommenden Freitag ziehen endlich wieder zwölf Promis in den berühmt-berüchtigten TV-Container ein! Bereits zum sechsten Mal geht Promi Big Brother auf Sat.1 an den Start – und dieses Mal wird es besonders spannend. Neun Stars wurden bereits vom Sender bestätigt: DSDS-Sieger Alphonso Williams (56), YouTube-Schnecke Katja Krasavice (22), Marienhof-Sternchen Nicole Belstler-Boettcher (55), Rotlicht-Ex Sophia Wollersheim (30), TV-Adel Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Rosenbruder Johannes Haller (30), Love Island-Blondine Chethrin Schulze (25), Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (33) und TV-Hellseher Mike Shiva (54) wagen den Schritt in den TV-Knast. Nur drei Celebritys fehlen noch: Für die letzten Plätze gibt es allerdings bereits heiß spekulierte Favoriten!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung erklärte, werden drei der zwölf Kandidaten bis zum großen Einzug am kommenden Freitag geheim bleiben. Doch schon vorab wurde in den Medien gemunkelt, welche weiteren Stars eine Pritsche im Container erhalten könnten. Sicher galt dabei der Einzug von Ex-Bachelor Daniel Völz (33). Laut Bild-Informationen soll sich der Unternehmer mit großer Wahrscheinlichkeit zu den bestätigten Kandidaten gesellen. Und ein Blick auf seinen Instagram-Account beweist tatsächlich: Möglich ist das auf jeden Fall, denn Daniel hat bereits seit zwei Tagen kein Social-Media-Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Vielleicht befindet sich sein Smartphone längst in Gewahrsam des Senders?

Auch Silvia Wollny (53) zählte zu den Promis, die vorab als mögliche Teilnehmer gehandelt wurden. Wie Bild berichtete, soll die elffache TV-Mama stolze 65.000 Euro für den Aufenthalt kassieren. Sie war auf ihrem Facebook-Profil zwar am Mittwochabend noch aktiv, das bedeutet aber nicht, dass sie den Post selbst verfasst haben muss! Glaubt man dem Online-Portal VIP.de, könnte zudem eine echte Schwiegertochter gesucht-Legende mit von der Partie sein. Wie die Redaktion aus Branchenkreisen erfahren haben will, soll sich Wolfgang Petry-Double Martin Rose dem Abenteuer Promi-BB stellen! Seiner Social-Media-Präsenz nach zu urteilen, könnte das tatsächlich zutreffen, denn Martin meldete sich bei seinen Fans zuletzt Ende Juli von einem Auftritt.

Nur bei einem scheint eine Teilnahme fast völlig ausgeschlossen: dem ehemaligen Rosenkavalier Oliver Sanne (31). Auch er wurde von dem Newsportal als sicherer Kandidat gehandelt. Doch schaut man auf Olis Instagram-Account, steckt der Personal Trainer offenbar in Urlaubsvorbereitungen. Am Wochenende gehe es für ihn nach Ibiza, wie er seinen Fans stolz verkündete. Ein klares PBB-Dementi oder geschicktes Ablenkungsmanöver? Über wen würdet ihr euch am meisten freuen? Stimmt ab!

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz im Tonstudio in Berlin

Sport Moments / ActionPress Silvia Wollny im Tanzlokal Nina in Bottrop

MG RTL D Edeltraud und Martin bei "Schwiegertochter gesucht" 2017

Florian Ebener/Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf



