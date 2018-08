Kuscheln kann so schön sein! Das darf Annemarie Carpendale (40) jeden Tag am eigenen Leib erfahren. Seit ihr Söhnchen, dessen Name noch immer nicht bekannt ist, im Mai das Licht der Welt erblickte, scheint die zufriedene Working-Mom ihre Finger gar nicht mehr von ihm ablassen zu wollen. Erst kürzlich postete sie einen goldigen Schnappschuss, auf dem sie ihren Mini-C ganz ausgiebig knuddelt!

"Nach der Arbeit", betitelte die Ehefrau von Schauspieler Wayne Carpendale (41) ein aktuelles Bild auf Instagram. Darauf sitzt sie auf der Terrasse ihrer neuen Unterkunft in der Sonne und hält ihr Kind im Arm. Mit fest geschlossenen Augen gibt Annemarie ihrem Wonneproppen einen dicken Schmatzer auf sein noch recht kahles Köpfchen. Die Ruhe, die das Foto ausstrahlt, lässt keine Zweifel daran offen, dass sich die 40-Jährige in der Nähe ihres Sohnes total wohlfühlt.

Auch Annemaries Fans scheinen von der süßen Momentaufnahme gar nicht genug zu bekommen – in den Social-Media-Kommentaren häufen sich zahlreiche Komplimente. Ganz emotional schwärmte eine Followerin: "Bilder sagen mehr als tausend Worte. So viel Liebe bringst du zum Ausdruck und das nur mit einem Bild!" Eine andere fügte gerührt hinzu: "Es gibt wirklich nichts Schöneres, als mit seinem Baby zu kuscheln!"

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn im Ibiza-Urlaub, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de