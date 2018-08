Mike Heiter und Elena Miras (26) sorgen – zumindest vorerst – für Klarheit! Am 1. August änderte sich das Leben der ehemaligen Love Island-Kandidaten schlagartig: Ihr Töchterchen Aylen wurde geboren. Während sich die frischgebackene Mama in der Schweiz rund um die Uhr um die Kleine kümmerte, weilte der Papa in Deutschland. Daraufhin machten Spekulationen von einer möglichen Trennung des Elternpaares die Runde. Doch jetzt stellen die beiden klar: Sie sind verliebt wie eh und je.

In den vergangenen Tagen sorgten sich die Fans des Reality-Couples. Denn Elena litt unter Fieber und musste sich ohne die Unterstützung ihres Liebsten ums Baby kümmern. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 26-Jährige jetzt jedoch einen Schnappschuss, der beweist: Obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt räumlich voneinander getrennt waren, hat sich an ihrem Beziehungsstatus nichts verändert. Auf dem im Netz veröffentlichten Throwback-Pic ist Elena noch mit Baby-Bauch zu sehen, sie und ihr Liebster küssen sich leidenschaftlich. "Ich liebe dich, mein Schatz! Wir vermissen dich", schrieb die Neu-Mama nun unter das Bild und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Nach ein paar Tagen Online-Abstinenz meldete sich auch Mike im Netz zurück und erklärte seine Abwesenheit während Elenas Krankheit: "Ich bin in Deutschland – leider! Denn ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe, aber ich bin nun einmal hier gemeldet." Dass er gerade nicht bei seinen beiden Mädels sein könne, tue ihm leid und er versuche, alles unter einen Hut zu bekommen.

Offen bleibt, warum Elena ihren Mike aus einem Baby-Post bei Instagram löschte. Diese Veränderung hatte bei den Fans für Rätselraten gesorgt.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-Star

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de