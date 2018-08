Mit solch einer Nachricht hätten Tessa Bergmeiers (29) Fans beim Anblick ihres Instagram-Profils wohl nicht gerechnet. Immer wieder teilt die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Schnappschüsse aus ihrem Alltag als Influencerin und Mama. Mit einem ganz besonderen Pic verkündet sie jetzt aber eine richtige Hammer-News: Tessa ist drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter wieder schwanger – und zwar schon im vierten Monat!

"Ich kann es kaum abwarten, dich zu knuddeln, mein Liebes", schrieb die 29-Jährige zu einem Bild, auf dem sie mit ihren Händen ein Herz auf ihrem Bauch formt. Bis es so weit ist, dauert es auch gar nicht mehr so lange. Die brünette Beauty hat, wie sie mit dem Hashtag #viermonate verrät, schon fast die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich! Die Follower des ehemaligen Models überschlagen sich vor Begeisterung – und gratulieren der überglücklichen Zweifach-Mama in spe mit zahlreichen Kommentaren.

Wirklich anzusehen ist Tessa ihr großes Glück aber nicht. Vor knapp zwei Wochen postete die Sängerin noch ein Bikini-Pic, das wahrlich nicht auf ihr zuckersüßes Geheimnis schließen ließ. Auch jetzt ist die gebürtige Owingenerin noch weit weg von einem sichtbaren Babybäuchlein. Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis Sprössling Nummer zwei sich auch äußerlich bemerkbar macht.

Instagram / Tessa.bergmeier Model Tessa Bergmeier mit Tochter Lucy

Instagram / bergmeier Tessa Bergmeier, Ex-GNTM-Kandidatin

Getty Images Tessa Bergmeier

