Ginger Costello zeigt gerne ihre Reize! Seit dem Ende des Sommerhaus der Stars ist das ehemalige Erotikmodel die neue Flamme des einstigen Rotlichtkönigs Bert Wollersheim (67). Yvonne Schaufler – wie sie mit bürgerlichen Namen heißt – nutzt seitdem jede Gelegenheit, die Öffentlichkeit an ihrem privaten Liebesglück teilhaben zulassen. Das blonde Ex-Webcam-Girl demonstriert dabei auch gerne, was es so alles zu bieten hat. Nach diesem Schnappschuss ist klar: Mit Gingers Kurven hat ihr Bert alle Hände voll zu tun.

Auf Berts offiziellem Instagram-Profil postete die Blondine ein aufreizendes Selfie, mit dem sie ihren Followern bei den sommerlichen Temperaturen wohl noch zusätzlich einheizte. "Puh, heute ist es schon wieder so warm", betitelte sie den Schnappschuss. Auf dem Foto war zwar eine Brust von Gingers Fingern leicht bedeckt – ihre Nippel aber dennoch nicht zu übersehen. "Dann nimm die Hand weg", forderte einer ihrer begeisterten Follower keck.

Manche hatten jedoch nur Augen für Gingers frechen Haarschnitt. "Superschöne Frisur", lobte ein User ihren gefärbten Schopf. Ein anderer hatte sich wohl so seine Gedanken gemacht: "Lässt du den Haaransatz extra so?", fragte er.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

Glaubt ihr, dass Ginger den Nippel-Blitzer bemerkt hat? Ja, ich denke schon! Eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



