Erster Etappensieg für Kevin Federline (40)! Der ehemalige Background-Tänzer und seine Ex-Frau Britney Spears (36) stehen schon seit Monaten vor Gericht. Kevin verlangt von seiner berühmten Verflossenen mehr Kindesunterhalt für die beiden gemeinsamen Jungs Jayden James (11) und Sean Preston (12). Bisher zahlte die ehemalige Pop-Prinzessin 20.000 Dollar im Monat, Kevin verlangt allerdings fast das Dreifache. Nun ist ein erstes Urteil in ihrem Rechtsstreit gefallen und Brit muss satte 110.000 Dollar an ihren Ex zahlen!

Mit diesem Gerichtsurteil ist der Streit um den Unterhalt noch lange nicht geklärt. Wie E! News berichtet, handelt es sich bei den umgerechnet ca. 97.000 Euro bloß um eine einmalige Zahlung. Damit sollen lediglich Kevins bisherige Anwalts- und Prozesskosten bezahlt werden. Ob der Rapper sich über diese Summe tatsächlich freut, ist allerdings fraglich. Immerhin hatte er zu Anfang ganze 350.000 Dollar gefordert.

Der Unterhaltszank zieht sich vor allem deshalb so lange hin, weil Kevin vermutet, dass die "Toxic"-Sängerin deutlich mehr verdient, als sie zugibt. Gegen die Offenlegung all ihrer Finanzen wehrt sich Britney allerdings vehement.

Britney Spears / Instagram Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden

Anzeige

David Becker/Getty Images for dcp Britney Spears bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Britney Spears und Kevin Federline bei den Billboard Music Awards 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de