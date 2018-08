Für diese Bald-Eltern geht es langsam richtig rund! Die Internet-Stars Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) erwarten ihr allererstes gemeinsames Kind. Während sie das Geheimnis für die erste Zeit der Schwangerschaft für sich behielten, vergeht mittlerweile kein Tag mehr ohne niedliche Posts und süßen Baby-Talk. Von dem jüngsten Update der werdenden Mutter ist Baby Daddy Julian jetzt aber trotzdem erstaunt!

Seit 33 Wochen trägt Bibi bereits ihren Sohnemann unter ihrem Herzen. Die ersten Monate sah man ihr die anderen Umstände zwar so gut wie gar nicht an. Mittlerweile ist ihre wohlgeformte Körpermitte aber nicht mehr zu übersehen. Das sieht der Fast-Papa ganz offensichtlich genauso. Auf seinem Instagram-Account teilt er eine Nahaufnahme des bemalten Babybauchs, und zwar mit dem drolligen Kommentar: "Man oh man, hat meine Freundin einen dicken Bauch".

Ob die Kugelträgerin ihrem Verlobten diese Bemerkung wohl übel nimmt? Wohl kaum – immerhin scherzt sie in ihrer Instagram-Story selbst über ihren wachsenden Umfang. "Dieser Moment, wenn dein T-Shirt deinen Bauch nicht mehr überdeckt", witzelt sie in der Pyjama-Aufnahme.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Bibi Heinickes Babybauch

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinickes Instagram-Story

