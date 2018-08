Alle Segel setzen – Kapitän Saint West (2) erobert die See! Seit wenigen Tagen urlaubt Kim Kardashian (37) mit ihren Kindern und Freunden in Miami. Das schöne Wetter in der Küstenstadt Floridas nutzte die kleine Familie am Donnerstag für einen Ausflug mit einer Yacht – die perfekte Gelegenheit für Mama Kim, um ihre heißen Kurven in Szene zu setzen. Doch keine Chance: Denn Söhnchen Sainti stahl der 37-Jährigen im Kapitäns-Look die Show!

MEGA Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de