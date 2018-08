Das ist also der kleine Luis! So heißt der erste Sohn von Sänger Michael Schulte (28) – der Kleine erblickte diese Woche das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt seines Kindes postete der ESC-Vierter bereits einen Schnappschuss, auf dem die winzige Hand seines Schatzes zu sehen ist. Nun legte der Chartstürmer zur Freude seiner Fans bildtechnisch nach – und dieses Mal zeigt der frischgebackene Papa nicht nur ein einziges Körperteil, sondern den ganzen Sohnemann!

Michael ist bereits völlig vernarrt in seinen süßen Stammhalter, wie ein Pic zeigt, das der Lockenschopf auf seinem Instagram-Account postete: Der "You Never Walk Alone"-Interpret hält seinen Jungen liebevoll im Arm und schaut andächtig auf sein Köpfchen. Ob der niedliche Racker nach seinem Papa oder nach seiner Mama kommt, kann man aber nicht sagen – das Gesicht seines Babys hat Michael nämlich gekonnt verdeckt. Dafür ist eine andere Sache mehr als offensichtlich: Luis hat bereits mächtig viele Haare auf dem Kopf!

Der Musiker hat aber nicht nur Augen für seinen Luis – in einem weiteren Social-Media-Post schwärmte er von seiner Frau und Mutter seines Kindes: "Du hast einen tollen Job gemacht. Ich liebe dich – dich und unseren gemeinsamen Sohn", bedankte er sich bei seiner Gattin Katharina.

