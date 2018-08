Der Reality-TV-Sommer ist in vollem Gange! Bei Die Bachelorette sucht Nadine Klein (32) aktuell noch nach ihrer großen Liebe. Im Container-Haus von Promi Big Brother sorgen die Stars seit Freitagabend ebenfalls wieder für Unterhaltung. Ex-Rosenanwärter Rafi Rachek hatte die diesjährige Bachelorette-Staffel freiwillig verlassen und Nadine einen Korb gegeben. Offensichtlich sollte er direkt im Anschluss Action zu PBB bringen – lehnte das Angebot allerdings ab.

Rafi strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, schließlich ist er sich sicher, dass Nadine nach seinem Kuppelshow-Exit sogar weinte. Das Muskelpaket erklärte jetzt in seinen Instagram-Storys, dass er es mit dieser Art auch auf die Promi-Baustelle geschafft hätte: "Da ich letzte Woche ja freiwillig die Bachelorette-Staffel verlassen habe, habe ich eine Anfrage bekommen für 'Promi Big Brother'." Doch Rafi konnte aus einem ganz bestimmten Grund nicht zusagen: "Aber da ich ja noch einen Vertrag habe für die Bachelorette-Staffel und dieser erst am Ende der Staffel ausläuft, kommt so etwas für mich erst mal nicht infrage."

Ob der 28-Jährige also durchaus gern bei der Sat.1-Show mitgemischt hätte? Zumindest scheint er Interesse an einer Karriere im Fernsehen zu haben. Erst kürzlich postete er im Netz Andeutungen, dass er bei der kommenden Staffel von Love Island möglicherweise als Kandidat in Erscheinung treten wird.

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Rafi Rachek, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de