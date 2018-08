An Tag zwei ließ Sophia Vegas (30) bei Promi Big Brother die Baby-Bombe platzen! Die Blondine erwartet tatsächlich ihr erstes Kind. Dabei war bis dahin noch nicht einmal bekannt, dass die Exfrau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67) überhaupt wieder in festen Händen ist. Über den Kindsvater, mit dem Sophia fest zusammen ist, ist daher auch kaum etwas bekannt. Nur einige wenige Details sind bisher ans Licht gekommen.

Die werdende Mutter hat in puncto Partner offenbar eine gute Wahl getroffen. Ihr Freund und der Vater ihres ungeborenen Babys soll laut eines Bild-Reporters Dan heißen und ein vermögender Geschäftsmann aus Los Angeles sein. Schon seit anderthalb Jahren soll die 30-Jährige ihren Schatz kennen, erklärte außerdem ihr bester Freund Dominik Jurczek bei Promi Big Brother - Die Late Night Show. Somit konnte sie ihre Beziehung erstaunlich lange geheim halten.

Dan hat offenbar auch einen positiven Einfluss auf seine schwangere Liebste: "Sie hat sich im letzten halben Jahr verändert von ihrem Charakter her. Nachdem sie Dan kennengelernt hatte, wurde sie nach und nach familienbewusster", verriet Dominik weiter. Möglicherweise plaudert sie in den nächsten Tagen im PBB-Container ja selbst mehr über ihren Partner aus. Diesen Freitag soll Dan höchstpersönlich bei Moderator Jochen Bendel (50) in der "Late Night Show" zu Wort kommen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-TV-Star

SPW / Splash News Sophia Wollersheim in West Hollywood im Februar 2018

Instagram / Officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Ex von Bert Wollersheim

