Hat nun auch der letzte Rosenbruder sein Herz verschenkt? Seit einigen Monaten sind Johannes Haller (30) und Niklas Schröder (29) happy in love. Nur Bachelorette-Buddy Sebastian Fobe (33) geht noch solo durchs Leben – oder etwa nicht? Vor wenigen Tagen wurde der Fitness Coach bei einer heißen Pool-Knutscherei mit einer Blondine auf Mallorca erwischt. Nun bezieht der diesjährige Bachelor in Paradise-Kandidat im Promiflash-Interview Stellung zur heißen Fummelei im kühlen Nass: War die Dame nur ein kurzer Urlaubsflirt oder hat der Niedersachse seine Mrs Right im Pool gefunden?

Beim Audi Ascot Rennen in Langenhagen bei Hannover lief der Personal Trainer Promiflash vor die Kamera und äußerte sich zu seiner Knutsch-Action auf der Baleareninsel: "Ja gut, ich habe ja keinen Heiligenschein über meinem Kopf – das weiß ja nun jeder und ich kenne auch Frauen und ich bin auch gerne mal mit einer attraktiven Frau zusammen." Ob da jetzt mehr geht oder nicht, möchte der bärtige Reality-TV-Star allerdings (noch) für sich behalten – ein Dementi klingt aber anders.

Obwohl Sebi lieber heute als morgen schon Papa wäre, will er sich nicht von seinen Kumpels verkuppeln lassen – im Gegenteil: "Ich bin alt genug. Ich sag immer: 'Es kommt, wie es kommt!' Ich freue mich über alles. Also ich mach mir da keinen Stress – und wenn, dann würde ich es eh nicht sofort öffentlich machen," betonte das Freizeitmodel im Promiflash-Gespräch. Bleibt also abzuwarten, ob die Fobe-Fans seine Poolgespielin irgendwann als Freundin vorgestellt bekommen.

