Ist Sebastian Fobe (33) etwa frisch verknallt? Nachdem er weder bei Die Bachelorette noch bei Bachelor in Paradise sein großes Liebesglück gefunden hat, geht der Fitnesstrainer offiziell als Single durchs Leben. Doch auf Mallorca scheint der Muskelboy jetzt wohl eine passende Kusspartnerin gefunden zu haben: In einem Social-Media-Clip seines Best Buddys Niklas Schröder (29) ist der 33-Jährige jedenfalls heftig am Knutschen!

Gemeinsam mit seinen Freunden Johannes Haller und Niklas macht Sebastian gerade Mallorca unsicher. Während seine Kumpels ihre Freundinnen Yeliz Koc (24) und Jessica Neufeld (24) im Schlepptau haben, kann der ledige Bartträger ungeniert auf Flirtmission gehen. Dabei scheint er auch mächtig Erfolg gehabt zu haben: In einer Instagram-Story knutscht er mit einer unbekannten Blondine. Zwar ist der Singleboy im Hintergrund des mittlerweile gelöschten Videos nicht eindeutig zu erkennen, doch Nik entlarvt den TV-Beau, indem er seinen Namen ruft und Sebastian auch prompt darauf reagiert. Zusätzlich ist der Sportjunkie bereits in einem anderen Clip in besagtem Pool zu sehen.

Über Sebastians Beziehungsstatus herrschte schon öfter Unklarheit. Während der Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" wurde ihm vorgeworfen, dass er heimlich eine Freundin habe. Gegenüber Promiflash wies sein Management diese Behauptung aber stets zurück.

Instagram / nik_schroeder Johannes Haller, Sebastian Fobe und Niklas Schröder auf Mallorca

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe und Yeliz Koc

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

