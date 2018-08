Was für ein Gänsehaut-Auftritt! In der letzten Zeit machten vor allem Negativ-Schlagezeilen über Tara Reid (42) die Runde. Immer wieder stand die Schauspielerin wegen ihres Bodys in der Kritik, so gab es beispielsweise Gerüchte über eine angebliche Magersucht. Zuletzt versetzte ein Foto die Fans in Sorge, das die 42-Jährige mit extrem schlanker Silhouette zeigte. Bei Taras jüngster Red-Carpet-Präsenz gab es allerdings keine fiesen Unterstellungen: Diesmal stand der American Pie-Star nicht wegen seiner Figur im Mittelpunkt, stattdessen sorgte seine schwer kranke Mutter für Aufmerksamkeit!

Dieser Auftritt schien alle Beteiligten glücklich zu machen! Auf der Premiere des sechsten "Sharknado"-Streifens schob Tara ihre Mama im Rollstuhl über den roten Teppich. Eine Erinnerung an diesem Moment postete sie anschließend auf Instagram: "Ich bin so dankbar, dass meine Mama in der Lage war, mit mir über den roten Teppich zu kommen. Sie ist schwer krank und kommt gerade von der Intensivstation", schrieb sie dazu. "Es war ein sehr hartes Jahr, auch weil mein Vater starb." Auf dem geposteten Foto strahlt Mama Reid – und die Follower sind von dieser Aktion begeistert. "Sie sieht so glücklich aus. Ihr seht beide fantastisch aus", lautete nur einer von zahlreichen liebevollen Kommentaren.

Woran ihre Mutter erkrankt ist, gab Tara nicht bekannt. In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin keine leichte Zeit: Ende 2016 starb ihr Vater und auch ihrer Mutter geht es schon länger gesundheitlich schlecht. Als der 42-Jährigen Anfang des Jahres immer wieder eine Essstörung unterstellt wurde, verriet sie gegenüber Daily Mail, dass sie fürchte, die negativen Schlagzeilen könnten auch ihre Mum belasten.

