Inci Elena Sencer (25) könnte glücklicher nicht sein! Vor Kurzem enthüllte die Ex-Bachelor-Kandidatin, dass sie erneut schwanger ist – nur sechs Monate nach der Geburt von Töchterchen Mila. Aus dem Mädels-Duo wird schon bald ein Trio werden, denn der Reality-TV-Star erwartet wieder ein Mädchen. Jetzt hatte Inci noch einen weiteren Grund zur Freude: Ihre kleine Prinzessin Mila kann mittlerweile schon ohne Hilfe stehen!

In ihrer Instagram-Story ließ die Reality-Darstellerin ihre knapp 90.000 Follower an dem Mutterglück teilhaben und präsentierte einen süßen Schnappschuss von ihrem Zwerg. Darauf ist die kleine Mila in einem rosafarbenen Body zu sehen, wie sie vor einem Couchtisch steht – dabei hält sie sich aus eigener Kraft auf den Beinen. Inci ist darüber so stolz, dass sie die Momentaufnahme mit blinkenden Herzchen und Herzaugen-Emojis verzierte. Unter das süße Foto schrieb sie: "Sie steht ganz alleine."

Doch Incis Mama-Herz freut sich nicht nur mit der kleinen Mila, es leidet mitunter auch ganz schön. Erst vor ein paar Wochen war die 25-Jährige todunglücklich, da ihr kleiner Schatz eine lästige Erkältung hatte. "Das tut so im Herzen weh, Leute", gestand die brünette Schönheit damals im Netz. Mittlerweile ist der kleine Wonneproppen aber wieder wohlauf.

Instagram / inci.sencer Inci Sencers Tochter Mila

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Mila Jolie

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter Mila Jolie

