Darum äußert sich Kim Virginia Hartung nicht zu Vorfall

Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat vor wenigen Wochen einen traumatischen Vorfall erlebt, der sie sogar ins Krankenhaus brachte. Kurz nach diesem Ereignis folgte die Trennung von ihrem Partner Nikola Glumac (29). Was genau passiert ist, bleibt jedoch bisher ein Geheimnis. In ihrer Instagram-Story erklärte die schwangere Kim nun, warum sie nicht darüber spricht: "Ich wollte erst mal alles für mich verarbeiten, bevor ich irgendwas in die Außenwelt trage", so die 28-Jährige.

Die Wahl, belastende Themen zunächst für sich zu behalten, begründete Kim unter anderem mit der oft negativen Resonanz, die sie in den sozialen Medien erfährt: "Sobald ich etwas in die Öffentlichkeit trage, kommt ja jedes Mal irgendwo ein Shitstorm." Sie erklärte weiter, sie wolle sich erst mental stabilisieren, bevor sie sich dazu bereit fühlt, über das Geschehene zu sprechen. Dennoch versicherte die TV-Darstellerin ihren Fans, dass es ihr inzwischen "stetig ein Stück besser" gehe.

Kim Virginia Hartung wurde durch ihre Auftritte in der Reality-TV-Welt bekannt und hat sich seither eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auf Instagram teilt sie regelmäßig persönliche Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedanken. Auch ihre Beziehung zu Nikola Glumac sorgt immer wieder für Gesprächsstoff – nicht zuletzt, weil beide viele private Momente öffentlich gemacht haben und ein gemeinsames Kind erwarten. Ob und wann Kim sich zum Vorfall äußern wird, bleibt unklar – ihre Fans warten jedenfalls gespannt.

Kim Virginia Hartung, Realitystar

Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025