Prinzessin Victoria von Schweden (41) ist eine stilsichere Fashion-Etikette bei ihren royalen Auftritten gewohnt. Topgestylt im perfekten Outfit präsentiert sie sich in der Öffentlichkeit. Vor Kurzem besuchte sie mit ihrem Mann Prinz Daniel (44) Estland. Anlass ihrer Reise war das 100-jährige Jubiläum des baltischen Landes und in der Hauptstadt Tallinn trug Victoria ein gestreiftes Kleid. Hinter ihrer Auswahl scheint noch mehr zu stecken als eine modische Laune der 41-Jährigen. Ihr Dress vermittelt auch eine Botschaft.

Wie Fotos dokumentieren, hatte sich die Kronprinzessin in ein weißes Dolce & Gabbana-Kleid mit schwarzen und hellblauen Querstreifen gehüllt. Somit entsprach es den Farben der Nationalflagge Estlands. Das Designer-Stück musste an dem Tag einiges mitmachen, denn die Royals hatten einen straffen Terminplan. Nach dem Mittagessen mit Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid pflanzten Daniel und Victoria einen Baum im Kadriorg Park und nahmen danach an einem estnisch-schwedischen Gottesdienst in der wiedereingeweihten St. Maria-Kapelle teil.

Es muss aber nicht immer ein Designer-Zwirn für die Prinzessin sein. Jüngst bewies sie, dass manchmal auch ein T-Shirt mit Turnschuhen reicht. Bei ihrem Auftritt im schwedischen Pålgård zeigte sich die Brünette leger. Grund des Besuchs: Zuvor hatte es Waldbrände in der Gegend gegeben. Victoria, Daniel und König Carl Gustaf (72) reisten daraufhin an und sprachen mit den Feuerwehrmännern vor Ort.

Andreas Rentz / Getty Daniel und Victoria von Schweden vor dem Solliden Palace

Anzeige

Michael Campanella / Getty Images Prinz Daniel, Prinzessin Estelle, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar bei Prinz Gabriels Taufe

Anzeige

Instagram / kungahuset Prinzessin Victoria und Prinz Daniel mit Feuerwehrmännern im schwedischen Pålgård

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de