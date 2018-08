Nur drei Rosen für vier Junggesellen – in der sechsten Folge der RTL-Kuppel-Show Die Bachelorette entschied sich Nadine Klein (32) in der Nacht der Rosen schlussendlich gegen eine Zukunft mit Model Maxim Sachraj (29). Nachdem sie die Familien der Rosenkavaliere und ihre Lippen kennen lernen durfte, traf sie die schwierige Entscheidung, die den Onkel von Zwillingsmädchen als Single zurückließ. Der äußerte sich direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung zu seinem bitteren Bachelorette-Aus online.

Via Instagram verfasste Maxim ein emotionales Schreiben, das sich vor allem an seine Lieben richtete. Neben ein Foto von seiner Familie schrieb er: "Eines ist sicher, ich habe in dieser Zeit nicht nur gelernt, mehr Gefühle zu zeigen, sondern habe nun mal wieder einmal mehr gemerkt, dass meine Gefühle bei nichts geringerem am meisten vorhanden sind als bei meiner Familie." Auch für Nadine hatte der TV-Hottie nur liebevolle Worte übrig: "Ich habe also eine tolle Zeit mit Nadine verbringen können und hatte die Chance, diese wundervolle Lady und ewige Grinsebacke kennenzulernen. [...] Danke für die schönen gemeinsamen Momente – ich wünsche dir vom Herzen, dass du auch findest, was du suchst."

Maxims weibliche Fans dürften sich freuen, denn er scheint noch immer Single zu sein: "Hier ging es für mich aber um etwas ganz anderes, und zwar die Chance zu nutzen sich mal endlich wieder verlieben zu können – ja so kontrolliert ich auch manchmal wirke... auch ich möchte mich bei einer Frau mal fallen lassen können." Das dürfte allerdings nicht mehr lange dauern, oder was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Maxim Sachraj und Nadine Klein in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Maxim Sachraj, deutscher Kuppelshow-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de