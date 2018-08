Ein Aussteiger blickt zurück und berichtet von schlaflosen Nächten bei Die Bachelorette! Der eine oder andere Kandidat machte in diesem Jahr bei der Kuppelshow nämlich kein Auge zu. Wer jetzt allerdings denkt, dass Rosenkavalierin Nadine Klein (32) oder wilde Partys bis in die frühen Morgenstunden für die nächtliche Unruhe verantwortlich gewesen seien, der irrt. Das lange Wachbleiben war nicht freiwillig – im Gegenteil: In der Männervilla wurde ziemlich laut geschnarcht. Doch wer war der Hauptübeltäter?

Auf Instagram stand Personal Trainer und Ex-Kandidat Rafi Rachek (28) seinen Fans Rede und Antwort. Dabei plauderte das Fitnessmodel auch einige Backstagedetails aus seiner Zeit in der Bachelorette-Villa aus – und machte keinen Hehl daraus, welcher seiner Mitstreiter am heftigsten sägte: "Die Nächte in der Villa waren manchmal echt der Horror, denn es gab oft den einen oder anderen Kandidaten, der sehr, sehr laut geschnarcht hat. [...] Das Schnarchmonster überhaupt war Dave!" Das Aus- und Einatmen des mittlerweile ausgeschiedenen Barkeepers sei sogar so laut gewesen, dass man es im ganzen Haus gehört habe.

Für Rafis freiwilligen Ausstieg aus dem Flirtformat war Daves Gesäge allerdings nicht verantwortlich. Die Show zu verlassen hatte private Gründe. Der 28-Jährige habe nach all den Wochen in der Villa einen Lagerkoller bekommen und seine gewohnte Umgebung zu sehr vermisst.

MG RTL D Rafi, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Dave Rupp, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Rafi und Nadine in der Bachelorette-Villa

