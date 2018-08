Welch eine Ehre für Hailey Baldwin (21)! Im September wird sie das Cover der mexikanischen Ausgabe der Vogue zieren. Das Hochglanzmagazin, das erstmals 1892 in den USA erschien und von dem mittlerweile in 20 Ländern eigenständige Ausgaben herausgegeben werden, ist die wohl einflussreichste Modezeitschrift der Welt. Wer wie Hailey für die Vogue fotografiert wird, hat es definitiv in die Mode-"Hall of Fame" geschafft! Ein funkelndes Detail stiehlt der Verlobten von Justin Bieber (24) auf dem Cover jedoch jede Show!

Hailey ist mächtig stolz auf ihren dicken Verlobungsklunker! Deshalb zeigt sie ihn auch gerne in die Kamera, wie viele private Schnappschüsse beweisen – und jetzt auch das Foto für die Vogue. Schließlich soll die ganze Welt wissen: Nur ich allein gehöre Justin Bieber! "Für Hailey wurde mit der Verlobung mit Justin ein Traum wahr! [...] Dass er ihr den Antrag gemacht hat, kam für sie total überraschend. Sie schwebt seitdem auf Wolke sieben und kann es kaum erwarten, ihn zu heiraten! Sie fühlt sich wie eine Prinzessin", verrät eine Quelle, die Hailey nahe steht, im Gespräch mit Hollywood Life.

Nichtsdestotrotz wird die Tochter von Stephen Baldwin (52) anscheinend immer wieder von großen Selbstzweifeln geplagt. Sie mache sich angeblich Sorgen, Justins Ex Selena Gomez (26) könne ihr den Bald-Ehemann wieder ausspannen. Doch die negativen Gedanken bräuchte sie sich gar nicht machen – hätte Justin ihr sonst diesen Diamantenring im Wert von umgerechnet 430.000 Euro geschenkt?

Vogue Mexiko Hailey Baldwins Verlobungsring auf dem Vogue-Cover

Elder Ordonez / SplashNews.com Hailey Baldwin in New York

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

