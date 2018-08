Endlich weiht sie ihre Follower ein! Am 18. August ist Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Hana Nitsche (32) zum ersten Mal Mama geworden. Statt das Familienglück jedoch zusammen mit ihrem Baby-Girl und dessen Papa Chris Welch zu genießen, durchlebt die junge Mutter zurzeit ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem Hana und ihr Nachwuchs das Krankenhaus bereits einen Tag nach der Geburt wieder verlassen durften, musste Hana seither zweimal erneut eingeliefert werden. Jetzt spricht sie offen über ihren gesundheitlichen Zustand!

Mehrere Tage mussten ihre Fans nun schon bangen: Was ist bloß bei Hana los? Nachdem sie bereits am Montag mit einem Krankenhaus-Post auf sich aufmerksam gemacht hat, befindet sie sich vier Tage später schon wieder in ärztlicher Behandlung. Auf Instagram verrät sie jetzt auch, wieso: "Ich habe ein paar Probleme mit hohem Blutdruck und mein Körper versucht, sich von der Geburt zu erholen. Ich hänge an einem Magnesiumtropf, um Krampfanfälle oder andere verrückte Dinge zu vermeiden."

Doch Hana ist tapfer, versucht so gut wie möglich mit der Situation umzugehen: "Mir geht es soweit gut, bin nur ein wenig durch den Wind durch die ganzen Medikamente." Und sie sei natürlich traurig, dass sie nicht bei ihrem Baby sein kann. "Aber es geht mir gut." In Chris hat sie glücklicherweise einen fürsorglichen Verlobten, der sie sicher bei der Genesung unterstüzt, wo er kann.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche wieder im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihr Verlobter Chris Welch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de