Diese heftigen Anschuldigungen schlagen noch immer hohe Wellen! Am Donnerstag flimmerte die erste Global Gladiators-Folge über die Bildschirme – und in der schoss Sabia Boulahrouzs (40) heftig gegen ihre ehemalige beste Freundin Sylvie Meis (40). Im Sommer 2009 war bekannt geworden, dass das TV-Gesicht an Brustkrebs erkrankt ist. Mittlerweile ist die Moderatorin nach einer Operation und etlichen Chemotherapien krebsfrei. Sabia zweifelte diese Geschichte in der Show allerdings öffentlich an. Jetzt meldete sich Sylvie selbst zu Wort.

Einen Tag nach der Ausstrahlung machte Sylvie im Interview mit Bild deutlich, wie enttäuscht sie von den Vorwürfen ist. "Die Zeit meiner Erkrankung war mit Abstand das Schlimmste, was mir bisher passiert ist. Dass meine Brustkrebs-Diagnose öffentlich infrage gestellt wurde, macht mich unendlich wütend und traurig", sagte die 40-Jährige. Der Bild liegt zudem ein Schreiben ihres Anwalts vor: "Die Tatsache, dass Sylvie Meis an Brustkrebs erkrankt ist, die Details der Erkrankung sowie ihrer Behandlung bestätigt ein uns vorliegender Arztbericht des behandelnden Onkologen Dr. Javier Hornedo (Hospital Quiron, Madrid)", heißt es darin. Vor einigen Jahren war das Gerücht, Sylvie sei gar nicht krebserkrankt gewesen, auf Basis haltloser Insider-Aussagen erstmals an die Öffentlichkeit geraten, aber nach kurzer Zeit wieder verschwunden – bis Sabia es im TV wieder auffrischte...

Im Gespräch mit ihren "Global Gladiators"-Mitstreitern wehrte sich Sabia auch dagegen, sie trage die Schuld an dem Ehe-Aus von Sylvie und ihrem damaligen Mann Rafael van der Vaart (35). "Sylvie wusste, bevor ich mit Rafa ein Paar war, darüber Bescheid und sie hat ihren Segen gegeben", behauptete Sabia. Ihre einstige Freundin habe ihr sogar zugesichert, dass sie sie decken würde, wenn ihre Liebe zu dem Kicker öffentlich werde.

