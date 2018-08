Schon in knapp zwei Wochen vergibt Nadine Klein (32) ihre allerletzte Rose – doch wer verdient die dornige Schnittblume am meisten? In der vergangenen Folge der Bachelorette sorgte Chris Kunkel für einen überraschenden Moment: Auf die obligatorische Nachfrage der Single-Lady, ob unter den Männern jemand sei, der nicht für eine ernste Beziehung bereit sei, meldete sich tatsächlich der Blondschopf – und verließ die Sendung freiwillig. Der 28-Jährige hat jetzt Promiflash verraten, welchen seiner Ex-Mitstreiter er sich an der Seite von Nadine wünscht!

Alexander Hindersmann, Filip Pavlovic oder doch Daniel Lott – wer hat die besten Chancen auf das Herz der Berlinerin? Wenn es nach Chris geht, ist das ganz klar: "Natürlich gönne ich die letzte Rose Alex. Für mich ist er der ideale Partner für Nadine, sowohl von der Optik her als auch vom Charakter", erklärte er. Für den Automobilkaufmann dürfte diese Einschätzung Ehrensache sein: Schließlich war Nordlicht Alex sein bester Buddy in der Show.

Mit seiner Prognose könnte Chris gar nicht so falsch liegen: Sein Kumpel hatte es geschafft, als erster Kandidat der Staffel einen Kuss von Nadine zu ergattern. Denkt ihr auch, dass Alex die letzte Rose bekommen wird? Stimmt unten ab.

