Ihm konnte es gar nicht schnell genug gehen! Im Juni sorgte Ariana Grande (25) bei ihren Fans für eine Überraschung: Nachdem sie kurz nach ihrer Trennung von Mac Miller (26) mit Pete Davidson (24) zusammengekommen war, verlobte sie sich mit ihm nur wenige Wochen später! Dass es die ganz große Liebe auf den ersten Blick war, stellt der Komiker nun deutlich heraus: Pete kaufte den Verlobungsring unmittelbar nach seinem ersten Date mit der Sängerin!

In einem Interview mit GQ erinnert sich der 24-Jährige an seine erste Begegnung mit der "No Tears Left To Cry"-Interpretin zurück: "Am Tag, als ich sie traf, meinte ich schon: 'Hey, ich werde dich morgen heiraten!'", plauderte er aus. "Sie ließ es darauf ankommen. Ich habe ihr ein Foto von Verlobungsringen geschickt. Ich fragte: 'Magst du irgendeinen davon?' Und sie antwortete: 'Diese gefallen mir am besten!' Und ich dachte: 'Krank!'" Bis zur Frage aller Fragen habe sich Pete aber noch ein paar Tage länger Zeit gelassen, bevor er Mitte Juni vor ihr auf die Knie ging.

Seine Freunde hielten ihn nach diesem Entschluss zwar für verrückt, erkannten dann aber relativ schnell, wie glücklich Pete in seiner neuen Beziehung ist: "Ich bin überrascht, dass er überhaupt Klamotten anhat", scherzt sein bester Freund Chris Redd im Gespräch mit dem Magazin. "Wenn ich so glücklich wäre, würde ich keine Kleidung tragen. Ich würde die ganze Zeit nur nackt herumlaufen und mein Leben genießen." Auch der Blondschopf scheint sein Glück noch immer nicht richtig fassen zu können: "Das Universum geht manchmal komische Wege. Alles, was ich weiß, ist, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin!"

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Pete Davidson

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

PC / MEGA Pete Davidson und Ariana Grande spazieren durch New York, August 2018

