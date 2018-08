Und schon musste auch der dritte Star seine Koffer packen! Seit über einer Woche lachen, weinen und streiten die Kandidaten im Promi Big Brother-Container. Nach Pascal Behrenbruch (33) und Mike Shiva (54) ist jetzt ein weiterer Traum vom Sieg geplatzt. Die Zuschauer mussten zwischen Chethrin Schulze (25), die erneut auf der Liste stand, und Nicole Belstler-Boettcher (55) entscheiden – die Wahl fiel auf die Schauspielerin. Kurz nach dem unfreiwilligen Exit sprach Nicole über ihre Gefühlslage!

In der Late Night Show musste sich die frisch rausgewählte ehemalige Marienhof-Darstellerin den Fragen von Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) stellen. Trotz des überraschenden Rauswurfs kann Nicole aber erhobenen Hauptes die Promi-WG verlassen. Die Blondine verbrachte alle Tage im Container auf der Baustelle. "Das war schon echt nicht ohne. Neun Tage – da bin ich echt ein bisschen stolz drauf", strahlte sie. Sie wolle jetzt nur noch eines: Ganz schnell ihre Mama anrufen.

Im Gegensatz zu Nicole war es für Chethrin das zweite Mal, dass ihre Mitstreiter sie aus dem Haus kicken wollten. Bereits am Samstag brachte die Ex-Love Island-Beauty diese Tatsache total aus dem Konzept – sie heulte im Gespräch mit "Big Brother" Rotz und Wasser, weil sie sich in ihre schwere Schulzeit zurückversetzt fühlte.

Promi Big Brother, SAT.1 Nicole Belstler-Boettcher bei "Promi Big Brother" Tag 4

SAT.1/Willi Weber Nicole Belstler-Boettcher, "Promi Big Brother"-Kandidatin

SAT.1/Marc Rehbeck Nicole Belstler-Boettcher, "Promi Big Brother"-Kandidatin

