Diese Pärchen-Schnappschüsse sind eine echte Rarität! Vor einigen Wochen überraschte Caitlyn Jenner (68) mit einer Liebessensation: Sie schwebt mit der 46 Jahre jüngeren College-Absolventin Sophia Hutchins auf Wolke sieben. Die außergewöhnliche Beziehung zwischen der Transgender-Beauty und ihrer Geliebten erregte das Interesse der Medien – die Turteltauben ließen sich weniger in der Öffentlichkeit blicken. Doch nun sind wieder neue Aufnahmen von Caitlyn und Sophia aufgetaucht!

Die neusten Paparazzi-Fotos zeigen die beiden in Los Angeles beim Verlassen eines Restaurants. Caitlyn und Sophia waren im süßen Partnerlook gekleidet – sie trugen beide ein Outfit in tiefem Schwarz. Doch die Stimmung zwischen den Verliebten schien nicht sonderlich gut gewesen zu sein: Sowohl die Ex von Kris Jenner (62) als auch ihre Auserwählte legten einen missmutigen Blick auf. Ob die Spekulationen der vergangenen Wochen dem Couple nicht in den Kram passen?

Zuletzt machten sich die Gerüchte breit, dass Caitlyn und Sophia ein Kind adoptieren wollen, wie ein Insider des Paares behauptet hat. Auch eine baldige Verlobung stehe im Hause Jenner-Hutchins bald an – angeblich soll die 68-Jährige bereits nach einem Ring für ihren Schatz suchen. Bestätigt oder dementiert haben die beiden noch keine der Vermutungen.

PG/Bauergriffin.com / MEGA Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner in Los Angeles

Image Press Agency / MEGA Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner in Los Angeles

Splash News Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins in New York

