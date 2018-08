Schmackhafte Aussichten für Prinz George (5). Während der kleine Blaublüter momentan die letzten Tage seiner Ferien genießt, heißt es auch für ihn ab dem 6. September wieder die Schulbank drücken. Neben den neuen Unterrichtsfächern wie Geschichte, Geografie und Ballet kann sich der große Bruder von Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis auch noch auf etwas ganz anderes freuen – einen tollen, neuen Essensplan! Und der zeigt: So ausgezeichnet diniert der Mini-Royal in seiner Schule!

George bestreitet ab diesem Spätsommer bereits sein zweites Jahr an der Thomas's Battersea School in London. Neben dem Unterricht ein weiterer wichtiger Punkt auf der Schulagenda: die kulinarische Versorgung der wissbegierigen Kinder. Und die Homepage der privaten Einrichtung lässt dem Leser das Wasser im Munde zusammenlaufen. In Orientierung an einem dreiwöchentlich rotierenden Speiseplan wird George und seinen Mitschülern nur das Beste vom Besten aufgetischt. Während es für einen ausgeglichenen Start in den Tag gerne Früchte und Haferkekse sein dürfen, ist das Mittagessen weitaus edler gestaltet. Nahezu jeden Tag können die Knirpse zwischen drei verschiedenen Menüs auswählen. Zur Option stehen stets Köstlichkeiten wie Truthan Fajita, Fleischpastete oder Lamm-Ragout. Und auch der süße Zahn wird versorgt. Zum Nachtisch gibt es für die Kinder eine kleine Käseplatte, Rote-Beete-Schokoladen-Muffins oder Smoothies.

Das alltägliche Festmahl hat zwei bestimmte Gründe. Zum einen zahlen Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) mit 18.000 Pfund pro Jahr ein ordentliches Sümmchen für die Betreuung ihres Kindes. Zum anderen sollen die Schüler an der Thomas's Battersea School durch die ausgeklügelte Speisekarte einen echten Powerboost bekommen. Auf der Homepage steht im Namen der Schulleitung: "Ich denke, dass eine ausgewogene Ernährung wichtig für die Gesundheit, das Wachstum und die Entwicklung ist. Sie kann helfen, die Konzentration der Kinder zu verbessern und ihr Potenzial innerhalb und außerhalb der Schule zu verwirklichen."

Getty Images Prinz William und Prinz George an dessen ersten Schultag an der Thomas's Battersea-Vorschule

Getty Images Prinz William, Prinz George und Helen Haslem bei Georges erstem Schultag 2017 in London

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Prinz George an seinem ersten Schultag 2017

