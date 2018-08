Die diesjährige Teilnahme am Sommerhaus der Stars brachte dem Malle-Auswanderer Jens Büchner (48) und seiner Frau Daniela (40) nicht viel Positives: Schon vor ihrem Einzug in das TV-Domizil wurden sie viel kritisiert und als schlechte Eltern bezeichnet, weil sie sich in dieser Zeit nicht um ihre Kinder kümmern konnten. Hinterher hagelte es für sie sogar Morddrohungen. Der Grund: Vor laufenden Kameras stritt sich das Paar heftig. Warum das Pärchen trotzdem am nervenaufreibenden Fernseh-Abenteuer teilnahm, verriet es im TV!

Die Show Goodbye Deutschland begleitete die Familie schon vor ihrem Einzug ins Sommerhaus. Dabei ließ sich dem 48-Jährigen entlocken, wieso er und seine Frau den Ausflug wagen wollen: "Es geht ums Geld, es geht um Publicity. Man macht es mit, weil man Erfolg braucht. Wir sind für unsere Familie finanziell verantwortlich." Ganz offen gab Jens zu, dass dafür auch grenzwertige Entscheidungen vonnöten sind. "Ich brauche Geld bei so vielen Fresssäcken. Wir haben eine große Familie, wir haben viele Unkosten", konnte Daniela da nur forsch beipflichten.

Die Leidtragenden für die Finanzspritze waren dennoch offensichtlich die jüngsten Kinder des Ehepaares: Die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani mussten nämlich ihren zweiten Geburtstag ohne ihre Eltern feiern. Dani erklärte aber vor der Abfahrt Richtung Sommerhaus, dass die Sause mit den Kleinen auf jeden Fall nachgefeiert werden würde.

Instagram / Buechnerjens Daniela und Jens Büchner

Starpress/WENN Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2017

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

