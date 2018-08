Was ein Kürbis so alles auslösen kann! Langsam aber sicher haben die verbliebenen Promi Big Brother-Kandidaten Lagerkoller. Kein Wunder, immerhin ist es heute schon der zwölfte Tag mit vielen Entbehrungen. Am Dienstag war der Luxusbereich geschlossen worden, inzwischen leben alle auf der Baustelle, wo die Lebensmittel rationiert sind. Für Chethrin Schulze (26) war es keine leichte Situation, denn sie hasst das bereitgestellte orangefarbene Gemüse und sorgte damit für schlechte Stimmung im Camp!

Zwischen der Love Island-Beauty und Ex-Bachelorette-Charmeur Johannes Haller (30) eskalierte eine eigentlich harmlose Situation – nur weil die 26-Jährige den Kürbis unter keinen Umständen essen wollte. Für Johannes war dieser Gedanke unvorstellbar, der Verzicht der Blondine ging ihm richtig auf die Nerven: "Sie ist heute sehr reizbar. Sie fühlt sich bei allem, was man in ihre Richtung sagt, angegriffen. Sie ist in solchen Situationen ein junges Mädchen. Wenn sie bockig sein will, soll man sie bockig lassen."

Doch was steckt hinter Chethrins abwehrender Haltung? Immerhin machte sich Johannes nur Sorgen um ihre Ernährung. Die Moderatoren vermuteten den Dauerzoff zwischen der Blondine und Alphonso Williams (56) dahinter. Zuletzt hatte der DSDS-Sieger der Berlinerin die Meinung gegeigt. Glaubt ihr, dass Chethrin sich mit ihren Launen ins Aus schießt? Stimmt ab!

