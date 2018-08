Silvia Wollny (53), Katja Krasavice (22) und Cora Schumacher (41) müssen heute Abend ganz stark sein! Sie haben derzeit das Privileg, im Villa-Bereich von Promi Big Brother im Luxus schwelgen zu können. Jederzeit ein prickelndes Gläschen Champagner, köstliche Snacks so weit das Auge reicht und ein entspannendes Bad im Whirlpool – genau damit ist jetzt Schluss. In der heutigen Episode geht es endgültig zurück auf die Baustelle!

Wie Sat.1 jetzt bekannt gab, wird der luxuriöse Teil der Reality-Behausung komplett dichtgemacht – Silvia, Katja und Cora werden das erst heute Abend live im TV erfahren. Für die restlichen drei Tage bis zum großen Finale sind die drei Ladys damit also wieder mit den aktuellen Baustellen-Bewohnern Chethrin Schulze (26), Alphonso Williams (56), Daniel Völz (33) und Johannes Haller (30) vereint. Allzu lange müssen die sieben ja sowieso nicht mehr am Lagerfeuer ausharren, schließlich wird bereits am Freitag der Sieger der sechsten Staffel gekürt.

Dem großen Gewinn von 100.000 Euro kommen die Herren der Schöpfung heute Abend ganz automatisch ein Stückchen näher. Wie der Sender weiter verriet, steht die anstehende Nominierung nämlich ganz unter dem Motto "Ladies Night" – damit stehen also nur die vier verbliebenen Mädels auf der Abschussliste. Für Silvia, Katja und Cora kommt es also gleich doppelt hart!

