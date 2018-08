Vor etwa zwei Wochen wurde Hana Nitsche (32) zum ersten Mal Mama. Seit der Geburt ihres Töchterchens gibt sie ihren Fans fleißig Baby-Updates. Dabei ist es ihr wichtig, auch die ungeschönte Wahrheit zu zeigen. Ob mit Inkontinenzwindel kurz nach der Entbindung oder beim Milchabpumpen im Krankenhaus, sie will ihren Followern einen authentischen Einblick in ihren Mama-Alltag bieten. Unter dem Motto "Ehrliches Body Update" präsentierte die 32-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story ihren Körper 13 Tage nach der Geburt. Aber außer einer kleinen Bauchwölbung ist von überschüssigen Babypfunden fast gar nichts mehr zu sehen.

Instagram / hananitsche Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de