Kann sich Annemarie Carpendales (40) Sohn schon bald über ein Geschwisterchen freuen? Im Mai erblickte das erste Kind der Moderatorin und ihres Ehemannes Wayne Carpendale (41) das Licht der Welt. Seitdem genießt das Promipaar die gemeinsame Zeit mit seinem Spross in vollen Zügen. Da die Neumama sogar schon wieder arbeiten geht, kehrt auch der Alltag so langsam wieder ein. Machen sich die Turteltauben da etwa schon Gedanken um weiteren Nachwuchs?

Im Gala-Interview schwärmt Annemarie aktuell in den höchsten Tönen von ihrem Kind. Trotzdem ist sich die TV-Beauty nicht sicher, ob sie in naher Zukunft noch einmal schwanger wird. "Das kommt immer auf die Hormonlage an. Während der Geburt denkt man: nie wieder! Noch am gleichen Abend hab ich gesagt: Ich will noch eins", erläutert die 40-Jährige. Konkrete Pläne über weiteren Nachwuchs scheinen Annemarie und Wayne also noch nicht zu haben.

Absolut sicher ist sich Annemarie jedoch darüber, dass ihr Leben durch den kleinen Knirps viel schöner geworden ist. "Sozusagen vollkommen. Wayne und ich haben die ersten zehn Jahre unserer Beziehung zu zweit genossen, sind viel gereist und haben all das gemacht, worauf wir Lust hatten. Für uns war es genau der richtige Zeitpunkt, ein Baby zu bekommen", zeigt sich die "taff"-Gastgeberin von den ersten Monaten mit ihrem Sohn absolut begeistert.

