Wie soll die Lindenstraße ohne ihr Urgestein auskommen? Seit der ersten Folge war Schauspieler Joachim Luger (74) Teil des ARD-Dauerbrenners. Er verkörperte die Kultfigur Vater Beimer und spielte sich an der Seite seiner TV-Frau Helga (gespielt von Marie-Luise Marjan) und der drei gemeinsamen Kinder Marion, Klaus und Benny in die Herzen der Fans. Nach 33 Jahren will der Fernseh-Star nun aus der Soap aussteigen – seine Rolle stirbt Anfang September den Serien-Tod. Was sagt Moritz A. Sachs (40) zum Ausstieg seines TV-Papas?

Moritz spielt in dem wöchentlichen Format Klaus, den Sohn von Vater Beimer. Mit Bild sprach er über seine letzte Folge mit Joachim Luger: "Das war eine schräge Erfahrung. Ich hab‘ schon viele Kollegen gehen sehen, auch Filmgeschwister. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn der Filmvater stirbt." Das erinnere einen an die Sterblichkeit im eigenen Umfeld. Außerdem verliere er einen Kollegen, den er auch als Heimat gesehen habe. "Wenn man da Klaus trauern sieht – das war zur Hälfte nicht gespielt", verriet er der Zeitung.

Nicht nur Moritz ist traurig über Joachims Abgang – auch Marie Luise alias Mutter Beimer hat mit dem Weggang ihres Ex-Serien-Mannes zu kämpfen. Aus diesem Grund widmete sie ihrem Kollegen rührende Zeilen zum Abschied: "Ich wünsche dir, lieber Joachim, viel Freude bei allem, was du nach der 'Lindenstraße' machen wirst." Sie könne seine Entscheidung nachvollziehen.

