Gewinnt sie das Ding am Ende sogar noch? Heute Abend entscheidet sich, welche vier Kandidaten in der sechsten Staffel von Promi Big Brother ins große Finale einziehen – und auch Chethrin Schulze (26) ist immer noch im Rennen. Dabei setzten ihre Mitbewohner den Love Island-Star ganze vier Mal auf die Abschussliste. Die Zuschauer retteten Chethrin aber jedes Mal vor dem Rauswurf. Wie macht sie das nur?

Eines muss man der quirligen Blondine jedenfalls lassen – sie polarisiert. Nicht nur ihre vermeintlich inszenierte Lovestory mit dem diesjährigen Rosenkavalier Daniel Völz (33) dürfte einige Leute vor die Bildschirme gelockt haben, auch mit ihrer heftigen Lästerattacke gegen dessen Ex Kristina Yantsen sorgte Chethrin für so manche runtergeklappte Kinnlade. Die Rolle der Antiheldin scheint ihr offensichtlich eine Menge Anrufe einzubringen. Genug, um sich am Ende die Siegprämie von 100.000 Euro zu sichern?

Die Konkurrenz schläft schließlich nicht: Aktuell müsste sie sich noch gegen Johannes Haller (30), Alphonso Williams (56), Silvia Wollny (53) und ihren einstigen Mega-Schwarm Daniel durchsetzen. Im Moment hat Chethrin es sich jedoch mit einigen ihrer verbliebenen Baustellen-Kumpanen verscherzt – und heute Abend steht erneut eine Nominierung an.

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, SAT.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag 12

Promi Big Brother, SAT.1 Die "Promi Big Brother"-Bewohner am zwölften Tag

