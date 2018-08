Sophia Vegas (30) hat große Pläne für ihren Nachwuchs. Bei ihrer Teilnahme im Promi Big Brother-Container vor über einer Woche hat die Powerblondine die Baby-Bombe platzen lassen: Sie erwartet mit ihrem neuen Freund Dan das erste gemeinsame Kind. Während die werdende Mama bislang weder das Geschlecht des Sprösslings noch potenzielle Namensvorschläge verraten wollte, hat sie ein Detail zum noch Ungeborenen jetzt offenbart: mit welchen Sprachen der Dreikäsehoch aufwachsen soll!

Sophia und Dan haben sich dazu entschieden, ihren Nachwuchs in ihrer Wahl-Heimat in Amerika großzuziehen – somit wird ihr Baby zwangsläufig von klein auf Englisch lernen. Doch das ist dem Taillenwunder und seinem Liebsten nicht genug: "Was wir wissen ist, dass das Kind dreisprachig aufwachsen soll. Dans Muttersprache ist Französisch, meine Deutsch, und dann Englisch. Das ist uns wichtig", gab die 30-Jährige im Endlich Feierabend!-Interview zu verstehen.

Mit diesen Kenntnissen wird sich Sophias Mini sicher auch leicht mit seinen Halbgeschwistern verständigen können. Denn Dan hat bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen. Für die Ex von Bert Wollersheim (67) sind die Kids ihres Liebsten kein Problem – Sophia hat sie bereits ins Herz geschlossen.

Rodin Eckenroth/Getty Images Sophia Vegas auf einer Oscar-Party in Hollywood

Anzeige

Getty Images Sophia Vegas in Beverly Hills 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de