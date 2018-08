Sie gründen eine kleine Familie! Sophia Vegas (30) und ihr Partner Dan erwarten schon in wenigen Monaten ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Blondine steht eine spannende Zeit bevor, in der ihr Schatz ihr mit seinem Wissen und seiner Erfahrung sicherlich zur Seite stehen kann. Dan hat nämlich bereits fünf Kinder, doch wie kommt Sophia eigentlich mit dieser Patchwork-Situation klar?

"Dan ist ein Mann, der im Leben steht. Und natürlich hat er auch ein Leben vor mir gehabt. Damit habe ich absolut kein Problem und freue mich darüber", erklärte der Realitystar jetzt im ersten Pärchen-Interview in der Sendung akte. Sophia hat schon längst eine Art Ersatzmutterrolle für die vier Jungs und das Mädchen übernommen. Bei einer Convention in Las Vegas habe sie zum Beispiel auf den fünffachen Nachwuchs aufgepasst: "Wir sind zusammen in Shows gegangen und haben am Pool gespielt."

Seine Schwangerschaft hatte das Busenwunder überraschend live vor einem Millionenpublikum bei Promi Big Brother verkündet, selbst enge Freunde sollen vorher nicht informiert worden sein. Nicht einmal Sophias eigene Mutter habe von ihrem Glück, Oma zu werden, gewusst. Die Exfrau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim (67) musste die Sendung inzwischen auf Anraten der Ärzte verlassen.

"akte" heute um 23:55 Uhr in SAT.1.

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas im "Promi Big Brother"-Haus

officialsophiavegas / Instagram Sophia Vegas an Silvester 2017, Hollywood

Getty Images Sophia Vegas in Beverly Hills 2018

