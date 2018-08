Wo wird das Kind von Sila Sahin (32) & Samuel Radlinger (25) aufwachsen? Aktuell leben die Schauspielerin und der Fußballer in Norwegen, wo auch ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt kam, der auf den Namen Elija hört. Der Grund für den ausländischen Wohnort der kleinen Familie: Silas Mann Samuel wurde für eine Season von seiner Fußballmannschaft Hannover 96 an den norwegischen Klub SK Brann Bergen verliehen – Januar 2019 endet seine Verpflichtung und der 25-Jährige könnte wieder für den deutschen Kicker-Verein spielen. Zieht Familie Sahin-Radlinger nächstes Jahr zurück nach Deutschland?

Im Gespräch mit Bunte wollte sich der Torwart noch nicht festlegen: "Es bleibt spannend, wohin es uns verschlägt", ließ er es im Interview spannend. Seine Gattin Sila muss aber zumindest temporär wieder nach Deutschland – die Ex-GZSZ-Darstellerin wird für ein neues Projekt mit RTL vor der Kamera stehen. "In ein paar Wochen fliegen wir zum ersten Mal nach Berlin", erzählte die Deutschtürkin. Sie freue sich schon auf ihre neue Wohnung in der deutschen Hauptstadt.

Wo immer die kleine Family zukünftig auch leben wird – das Wichtigste für die Neu-Eltern ist ihr Sohnemann. "Er ist der Boss. Alles andere ist unwichtig", erklärte Sila gegenüber der Zeitschrift. Was glaubt ihr, wo das Trio nächstes Jahr leben wird? Stimmt ab!

Instagram / Diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger am Berg Fløyen in Norwegen

Joachim Sielski/Bongarts/Getty Images Samuel Radlinger, Fußballspieler

Instagram / Diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn

