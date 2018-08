Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (25) wurden Mitte Juli zum ersten Mal Eltern – die einstige GZSZ-Schauspielerin brachte einen gesunden Sohn zur Welt. Bislang teilten die Neu-Eltern einige wenige süße Schnappschüsse ihres Sprösslings mit ihren Fans. Auch ein Update zum Stillverhalten ihres Säuglings gaben sie bereits. Ein wichtiges Detail war bislang aber unbekannt: der Vorname des Knirpses. Doch den verkündet die TV-Ikone jetzt endlich!

Ihrem Jungen haben Sila und Samuel den biblischen Namen Elija gegeben. 'Elija' stammt aus dem Hebräischen und er bedeutet so viel wie "mein Gott ist Jahwe". Sila verriet den Ruftitel im Bunte-Interview ganz nebenbei, als sie von den schwierigen Momenten der Geburt ihres Kindes erzählte. Die 25-Jährige lag ganze 16 Stunden lang in den Wehen – kurz bevor ihr die Energie ausging, soll ihre Hebamme bereits das Köpfchen gesehen haben: "Das hat mir so einen Kraftschub gegeben, dass Elija dann kurz danach endlich bei mir war. Ich konnte es kaum fassen, als er auf meiner Brust lag."

Das neue Leben mit Nachwuchs genießen Sila und Samuel jetzt in vollen Zügen – auch wenn es anstrengend ist. "Man nimmt sich als Person vollkommen zurück. Dieser kleine Mensch ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben. Er ist der Boss."

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn

Becher/WENN.com Sila Sahin und Samuel Radlinger

AEDT/WENN.com Sila Sahin beim Medienboard Berlin Brandenburg

