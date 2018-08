Bibi Heinicke (25) startet den Hochzeits-Countdown! Die YouTube-Queen erwartet in wenigen Monaten nicht nur ihr erstes Baby mit Langzeitfreund Julian Claßen (25), in ein paar Wochen will die Netz-Blondine außerdem auch noch heiraten. Doch für den großen Tag auf dem Standesamt fehlt der Beauty-Vloggerin noch das allerwichtigste: das Kleid! Das stellt sie jetzt aber vor ein bisher ungeahntes Problem: Findet Bibi so schnell überhaupt ein Umstandsmoden-Brautdress?

In ihrem neuen YouTube-Video stellte sich Bianca der schier unlösbaren Aufgabe. Und tatsächlich: Kaum ein Brautmodenladen in ihrer Umgebung führte eine Hochzeitsrobe für Schwangere! "Das scheint irgendwie schwerer zu sein, als gedacht. Es ist natürlich jetzt nicht mein Plan gewesen, da irgendein Kleid komplett umschneidern zu lassen, und dann da sechs Wochen darauf warten zu müssen. Oh man Juli, was mach ich denn jetzt?", beschwerte sie sich bei ihrem Liebsten. Denn schon im September will das Paar den Bund der Ehe eingehen!

Die letzte Lösung der Baldmama? Sie bestellte am Ende einfach im Internet ihr Stück Traumstoff. "Ich hatte mir eigentlich auch schon eines herausgesucht. Aber ich dachte einfach irgendwie, es ist schöner, dafür ins Geschäft zu gehen und die anzuprobieren, anstatt so etwas einfach online zu kaufen", erklärte Bibi. Und dieses Kleid ist es jetzt auch geworden. Wie genau das allerdings aussehen wird, werden die Fans wohl erst nach der standesamtlichen Trauung sehen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Heinicke

