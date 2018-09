Großer Skandal auf der Beerdigung von Aretha Franklin (✝76). Der verstorbenen Soul-Legende wurde am Freitag mit einem großen Trauergottesdienst in Detroit gedacht. Zu dieser Veranstaltung wurden auch diverse Stars der Musikszene eingeladen, die der Diva die letzte Ehre erwiesen – unter anderem Ariana Grande (25). Für den ehemaligen Disney-Star nahm das Ganze jedoch eine schlimme Wendung. Ein Bischof griff der Sängerin vor laufenden TV-Kameras an die Brust.

Nach ihrer Performance wollte der Leiter des Gedenkgottesdiensts, Bischof Charles Ellis III, die Künstlerin umarmen. Zuvor legte er aber seinen Arm um ihre Schulter und griff ihr dabei seitlich an den Busen. Nach der Veranstaltung entschuldigte sich der Geistliche gegenüber The Associated Press: "Es war niemals meine Absicht, die Brust irgendeiner Frau anzufassen. [...] Vielleicht habe ich eine Grenze überschritten, vielleicht war ich zu vertraut, aber erneut: Ich entschuldige mich dafür." Auch seinen Witz, er habe bei den Namen Ariana Grande an ein Gericht der Tex-Mex-Kette "Taco Bell" gedacht, wolle er zurücknehmen.

Die Entschuldigung des Baptisten wollten im Netz jedoch nicht alle annehmen. Unter dem Hashtag #RespectAriana empfanden viele die Aktion als sexuelle Belästigung: "Und falls noch mal jemand fragt, warum #metoo so wichtig ist: Weil es jeder und jedem von uns passieren kann. Sogar einer der größten Stars. Auf einer Beerdigung. Im Live-TV", schrieb eine Nutzerin auf Twitter.

Getty Images Smokey Robinson, Bischof Charles Ellis III und Pfarrer Robert Smith in Detroit

Getty Images Ariana Grande und Bischof Charles Ellis III bei der Trauerfeier von Aretha Franklin

Getty Images Ariana Grande und Bischof Charles Ellis III auf der Bühne

