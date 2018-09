Diese beiden sind wirklich im Guten auseinandergegangen! Im Oktober 2017 haben sich Bert Wollersheim (67) und seine Ex-Frau Sophia Vegas (31) scheiden lassen. Vor der offiziellen Trennung ein Jahr zuvor hatte das einstige Paar knapp sechs gemeinsame Jahre miteinander verbracht. Zwischen den ehemaligen Turteltauben floss aber nie böses Blut, sie hielten vor dem Scheidungstermin sogar Händchen. Diese innige Bindung haben sie offenbar bis heute: Bert gratulierte jetzt seiner Sophia zum Geburtstag!

Am Samstag ist das Taillenwunder 31 Jahre alt geworden. Den Ehrentag verbrachte sie mit ihrem neuen Partner und Vater ihres ungeborenen Kindes Daniel Charlier in Paris. Da Bert seinem ehemaligen Schatz deswegen nicht persönlich gratulieren konnte, wählte er für die liebevollen Worte an Sophia seinen Instagram-Account! Mit einem Throwback-Pic aus alten Ehe-Zeiten feierte er seine Verflossene: "Alles Gute zum Geburtstag, liebe Sophia", schrieb der frühere Rotlichtbaron und fügte unter anderem noch den Hashtag #GottSchützeDich hinzu.

Berts Fans freuten sich über die Glückwünsche und bewunderten, dass die beiden trotz ihrer Scheidung noch so einen guten Draht zueinander haben. "So ist das schön. Auch nach einer Trennung muss man ja nicht zu Feinden werden", kommentierte eine Userin begeistert. Auch der Sonnenbrillen-Fan ist inzwischen wieder glücklich vergeben: Aktuell ist er mit dem Erotik-Sternchen Ginger Costello zusammen!

