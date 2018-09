Da sprühen die Funken! Lady Gaga (32) hat ihre erste Hauptrolle in einem Hollywood-Film ergattert: An der Seite von Bradley Cooper (43) spielt sie in dem Remake "A Star Is Born" – gleichzeitig liefert Bradley mit dem Streifen sein Regiedebüt ab. Ob der Film wohl ein Erfolg wird? Wenn die Chemie zwischen ihm und der 32-Jährigen auf der Leinwand genauso stimmt wie im echten Leben, dann hat er gute Chancen. Bei der Premiere von "A Star is Born" in Venedig schritten die Hauptdarsteller Hand in Hand über den roten Teppich und sorgten für zahlreiche Schmacht-Momente!

Die Uraufführung des Werks ging am Freitag in der italienischen Lagunenstadt über die Bühne – und zwar im Zuge der 75. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Im Mittelpunkt der Veranstaltung: Lady Gaga und Bradley, die einen glamourösen Auftritt hinlegten. Er trug einen klassischen schwarzen Anzug und eine Fliege – sie hatte eine aufregende Robe aus rosafarbenen Federn an. Sie verzauberten die Fotografen jedoch nicht nur mit ihren Outfits, sondern auch damit, dass beide liebevoll miteinander umgingen. Wie ein Gentleman half Bradley seiner Leinwandpartnerin aus dem Auto – Lady Gaga entfernte später ein Haar vom Jackett ihres Regisseurs und legte ihren Kopf vertraut auf seiner Schulter ab.

Was wohl die Partner der Schauspieler zu diesem Red-Carpet-Auftritt sagen? Denn so sehr die beiden bei der Premiere harmonierten – sie sind bereits anderweitig vergeben: Bradley ist mit Topmodel Irina Shayk (32) zusammen und hat mit ihr ein Kind. Die blonde Sängerin ist mit Christian Carino liiert und sogar mit ihm verlobt.

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei der Premiere von "A Star Is Born" in Venedig

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga in Venedig 2018

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga, Schauspieler

